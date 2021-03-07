«Мы над этим работаем»: 72-летний Михаил Шуфутинский решил стать отцом после пяти лет вдовства

Известный шансонье Михаил Шуфутинский заявил, что мечтает о ребенке от жены Светланы Уразовой, которая младше его почти на тридцать лет. Об этом он сказал в эфире программы «Ты не поверишь!».

«Я люблю свою жену. Встаю с утра и говорю: „Любимая, хочешь меня поцеловать“. У нас дома спортзал, бассейн. Есть все необходимое, чтобы следить за собой. Правда, вот недавно замерзла труба на террасе. Но все починили. Для этого есть охрана, управляющие. Если бы я не занимался собой, то не смог бы на концертах выступать. Если говорить о детях, то мы над эти работаем. Можем справиться сами. Без суррогатного материнства. Пока слава Богу все у нас хорошо», — заявил будущий отец.

О романе Шуфутинского с танцовщицей Светланой заговорили после смерти его второй жены Маргариты. Шансонье часто появлялся в компании длинноногой блондинки, но отношения возлюбленные не афишировали. Три года назад танцовщица Шуфутинского уже на правах хозяйки встречала на юбилее шансонье его гостей, но с предложением руки и сердца певец медлил.

И только полгода назад после 5 лет вдовства Шуфутинский заявил, что женился. Сыновья Шуфутинского, которые немногим старше мачехи, приняли выбор отца.

Напомним, что Михаил Шуфутинский уже дедушка, у него семеро внуков.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Светлана Уразова потребовала наказания для скандальной телеведущей Елены Малышевой за то, что та призывала к уничтожению бродячих животных. А известный российский певец и композитор Александр Розенбаум рассказал о причинах конфликта между ним и Шуфутинским.

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