«Проблема с сексом»: Ирина Билык рассказала об отношениях с Асланом Ахмадовым

Известная украинская певица Ирина Билык ответила на вопрос, использует ли она средства связи для виртуального секса с мужем Асланом Ахмадовым. Об этом она рассказала в эфире программы «Светская жизнь с Екатериной Осадчей».

По словам звезды, с любимым она уже год живет на расстоянии.

«Скажу всей стране — с сексом проблема. По интернету это невозможно. Поэтому можете мне не завидовать. Я снова наверное начну петь песни „Одинокая“, „Она мне сегодня позвонила“», — заявила певица.

Также Билык ответила на вопрос, делала она пластические операции.

«Я так скажу. Иметь деньги и что-то не сделать — это просто позор», — заявила она.

Также певица сообщила, что переболела COVID-19.

«Я уже переболела. Я специально не оглашала, чтобы не писали такой строчкой: „Ирина Билык там переболела!“ Я считаю, что я такая, как все. Не нужно это выделять. Ну, переболела! Очень хорошо, что в легкой форме», — рассказала она.

По словам певицы, во время болезни она не могла чувствовать запахи.

Как писали «ФАКТЫ», недавно певица Ирина Билык поздравила с днем рождения своего мужа, российского режиссера азербайджанского происхождения Аслана Ахмадова, которому исполнилось 48 лет.

Также стало известно, что сын Билык Глеб Оверчук вскоре намерен жениться.

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