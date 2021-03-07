Мамина модница: Лиза Галкина вместе с Примадонной выбрала стильный наряд для прогулки

Известная российская певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин не только воспитывают у своих детей Лизы и Гарри любовь к учебе, но и прививают им чувство прекрасного.

Так, ребята учатся в первом классе, но уже отлично играют на фортепиано, а также изучают французский, на котором могут свободно говорить.

Кроме того, у каждого из наследников есть свои интересы. Например, Гарри обожает собирать лего, выжигать по дереву или помогать отцу по дому, выполняя мужскую работу.

А вот Лиза Галкина растет настоящей модницей. Она периодически устраивает дома дефиле, наряжаясь в самые разные платья и костюмы, иногда даже мамины.

И, похоже, старания и наставления родителей не проходят даром.

К примеру, сегодня Алла Борисовна и Лиза собрались на прогулку вдвоем, так как их «мужчины» — Максим и Гарри — заняты подготовкой подарков к завтрашнему празднику.

И пока девушки договаривались, что купить к сладкому столу, читатели страницы обратили внимание на то, как одета Лиза — у нее, как и у мамы, сочетаются цвета обуви и головного убора, а верхняя одежда подобрана в тон маминому наряду. Ранее Примадонна говорила, что они подбирают одежду для прогулки вместе.

«Каждая мать должна помнить, что однажды ее дочь будет следовать ее примеру, а не ее совету!», — гласит подпись к фото.

И большинство фолловеров согласились с ней — действительно, важно, чтобы родители своим примером показывали детям, как нужно поступать в той или иной ситуации.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Максим Галкин заснял, как Лиза и Примадонна весело сплясали с Гарри перед прогулкой. А в одном из фанатских аккаунтов Лизы Галкиной появился редкий кадр из жизни звездного семейства.

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