Плакала Вера и плакал Костя: Брежнева впервые исполнила песню, написанную для нее Jerry Heil

Неординарная украинская певица Jerry Heil (Яна Шемаева) на днях опубликовала в Instagram ролик, в котором она катается по полу и делает другие не совсем понятные движения.

Оказывается, причиной стала радость Яны от того, что российская певица с украинскими корнями Вера Брежнева наконец-то оценила песню авторства Яны и шестого марта впервые ее официально исполнила.

Яна объяснила, что когда-то она сбросила Брежневой песню «Ты не один здесь», но получила вежливый отказ.

«Сегодня премьера песни, которую я написала для Веры Брежневой года два или три назад, это история, которая тесно связана с популярностью #ОХРАНА_ОТМЕНА. „Ты не один здесь“ — первая песня, которую я решилась написать и отправить артисту», — пишет Яна.

По словам Jerry Heil, Брежнева ее любимая певица. Девушка хотела создать трек, который музыкально идеально подойдет Вере, и очень переживала, когда отправляла. Получив отказ, Яна прекратила писать для других, думая, что у нее получается плохо.

Но прошло несколько лет и Яна узнала, что Брежнева переслушала ту же песню и она ей понравилась.

«А теперь еще представьте, что вы выросли на музыке Меладзе и в один прекрасный день слышите по аудиосвязи, как он подбирает мелодию вашего сочинения… Теперь у меня есть видеовоспоминания об одном из самых счастливых вечеров! Вера говорила, что они с Костей плачут, слушая песню. А я плакала, слушая это», — сообщила растроганная Яна.

«С премьерой, @ververa! С премьерой, @meladzemusic! Спасибо, что подарили мне эту счастливую возможность!», — так закончила свой пост счастливая Jerry Heil.

Ранее Jerry Heil решила прорекламировать премьеру своего трека видео «с мускулистыми ногами и накачанной «пятой точкой».

Фото Instagram/thejerryheil, sib. fm/

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