Запомнились только «яйца пашот от Ашота»: Виктория Булитко и Яна Глущенко рассказали о самом незабываемом подарке от мужчин

Актрисы Виктория Булитко и Яна Глущенко рассказали в эфире телепередачи «Світське життя» Кате Осадчей о самом запоминающемся поздравлении с 8 марта от своих коллег по проекту «Дизель Шоу».

По словам артисток, во время гастролей в Северодонецке мужчины-артисты старались порадовать милых женщин. Они пели им песни, предлагали разные напитки и блюда. Девушки запомнили шампанское и «яйца-пашот от Ашота».

Яна Глущенко была поражена еще одним подарком, который Булитко почему-то не запомнила. Это был массаж спины от профессиональных массажистов. Наверное, мужчины хотели поддержать здоровье своих коллег во время гастролей.

Кроме подарка, Осадчая поинтересовалась, существует ли между актрисами женская дружба, делят ли они роли и считают ли, сколько у кого слов в скетче.

«Мы даже можем, как женщины, друг другу сказать прическа тебе сегодня идет или нет. Да, какой макияж… Янка мне маякует всегда. Это настоящая такая дружба», — рассказала Булитко.

После этого Екатерина Осадчая поинтересовалась у Глущенко, кого из артистов, которые сегодня выступают, она еще не пародировала.

«Даже хотела бы Екатерину Осадчую пародировать. Добрый день, с вами Екатерина Осадчая», — заявила Яна, пытаясь передать голос Кати.

Напомним, недавно звезда «Дизель Шоу» Яна Глущенко спародировала новый клип Тины Кароль «Скандал». А Виктория Булитко рассказала, как реагирует на неприятные моменты с внешностью.

Фото tv.ua/

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