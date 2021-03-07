27.68 / 27.83 32.99 / 33.30
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Запомнились только «яйца пашот от Ашота»: Виктория Булитко и Яна Глущенко рассказали о самом незабываемом подарке от мужчин

20:19 7 марта 2021
Виктория Булитко и Яна Глущенко

Актрисы Виктория Булитко и Яна Глущенко рассказали в эфире телепередачи «Світське життя» Кате Осадчей о самом запоминающемся поздравлении с 8 марта от своих коллег по проекту «Дизель Шоу».

По словам артисток, во время гастролей в Северодонецке мужчины-артисты старались порадовать милых женщин. Они пели им песни, предлагали разные напитки и блюда. Девушки запомнили шампанское и «яйца-пашот от Ашота».

Яна Глущенко была поражена еще одним подарком, который Булитко почему-то не запомнила. Это был массаж спины от профессиональных массажистов. Наверное, мужчины хотели поддержать здоровье своих коллег во время гастролей.

Кроме подарка, Осадчая поинтересовалась, существует ли между актрисами женская дружба, делят ли они роли и считают ли, сколько у кого слов в скетче.

«Мы даже можем, как женщины, друг другу сказать прическа тебе сегодня идет или нет. Да, какой макияж… Янка мне маякует всегда. Это настоящая такая дружба», — рассказала Булитко.

После этого Екатерина Осадчая поинтересовалась у Глущенко, кого из артистов, которые сегодня выступают, она еще не пародировала.

«Даже хотела бы Екатерину Осадчую пародировать. Добрый день, с вами Екатерина Осадчая», — заявила Яна, пытаясь передать голос Кати.

Напомним, недавно звезда «Дизель Шоу» Яна Глущенко спародировала новый клип Тины Кароль «Скандал». А Виктория Булитко рассказала, как реагирует на неприятные моменты с внешностью.

Фото tv.ua/

2

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Оказались слишком разными: Олег Винник разводится с женой

Ирина Билык

«Проблема с сексом»: Ирина Билык рассказала об отношениях с Асланом Ахмадовым

Архип с матерью

Наташа Королёва рассказала, как ее сына в США учили надевать презерватив на огурец

Брежнева

Плакала Вера и плакал Костя: Брежнева впервые исполнила песню, написанную для нее Jerry Heil

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер