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Шоу-бизнес

«Какая милашка!»: Дженнифер Лопес удивила экстравагантной прической, сидя в ванне

8:39 8 марта 2021
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес, показавшаяся ранее своим фанатам без макияжа, порадовала подписчиков в Instagram, которых у нее насчитывается более 145 миллионов, необычным снимком, который заметно выбивается из ряда ее гламурных фотосессий.

На фото 51-летняя звезда сидит в заполненной пеной ванне и с улыбкой смотрит в камеру, соорудив на голове экстравагантную прическу из мокрых волос, собранных в торчащий хохолок.

«Боже, какая ты милашка!», «Хороша даже в таком виде», «Меня это почему-то наводит на мысли о Рождестве», «Напоминает мне луковицу», «Какое забавное фото», — писали в комментариях.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дженнифер Лопес рекламировала свои босоножки, но отвлекла подписчиков чересчур откровенным платьем.


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