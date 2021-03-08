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Шоу-бизнес

Жена Игоря Николаева поразила своим ростом рядом с Аллой Пугачевой

9:44 8 марта 2021
Алла Пугачева и Юля Проскурякова

Жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова поздравила своих подписчиков с днем желтых цветов и опубликовала фото с Примадонной, которая придумала этот праздник в первое воскресенье марта.

Отдельное поздравление Юля посвятила самой Алле Борисовне и попросила Примадонну «разрешать весну поскорее».

«С первым воскресеньем весны!!! Праздник желтых цветов от великолепной Аллы Пугачевой. Поздравляю Вас, Алла Борисовна! Разрешайте весну уже поскорее, пожалуйста, чтобы снег ушел и она вступила в свои права! Очень нам нужна Весна!» — написал молодая женщина.

Подписчиков Проскуряковой удивил ее маленький рост. Рядом с Примадонной, которая тоже небольшого роста, Юля смотрится почти на голову ниже. На вопросы фанатов молодая женщина подтвердила, что ее рост 1,59−1,6 метра. Она часто носит туфли на каблуке, поэтому маленький рост не так заметен. А без каблука Юля маленькая.

Напомним, в сети неоднократно писали, что нынешняя супруга Игоря Николаева, Юлия Проскурякова, очень похожа на его бывшую жену Наташу Королеву. Есть сходство Юлии Проскуряковой и старшей дочери Николаева — Юлии Николаевой.

Фото Instagram/uliaveronika

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