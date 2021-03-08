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Шоу-бизнес

Мать Наташи Королевой пожелала зятю-стриптизеру «разных жанров»

12:57 8 марта 2021
Тарзан и мама Королевой

Яркая и креативная мама Наташи Королевой поздравила своего зятя Сергея Глушко с днем рождения, которое он отмечает 8 марта.

Людмила Порывай перечислила все таланты Тарзана, пожелала ему реализовываться в разных жанрах и пообещала не дать никому в обиду.

«Хочу пожелать, чтобы твои таланты, энергия и мужская харизма проявлялась и реализовывалась в разных жанрах — театр, кино, живопись! Ты очень хороший, добрый, открытый парень. За это мы тебя любим и в обиду не дадим, как бы кому-то не хотелось!» — написала теща.

Напомним, в феврале мама Королевой отметила свое 75-летие. Несмотря на совсем не юный возраст, женщина облачилась в смелый наряд с множеством украшений и сделала яркий макияж. Она устроила зажигательную вечеринку в честь юбилея.

Наташа Королева и Сергей Глушко — фигуранты базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины, а также за участие в попытках легализации оккупации Крыма российскими захватчиками.

Фото Instagram/mama_luda_star

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