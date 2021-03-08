«Ты моя зозулька»: отношения Эллерта с Мишиной после «Холостячки» подняли на смех

Львовский блогер Виктор Самохвалов, сделавший пародию на интервью главных героев «Холостячки» Ксении Мишиной и Александра Эллерта, продолжает троллит героев проекта.

Актеры «Переозвучки» спросили у Эллерта, кто у них в семье с Мишиной главный. Весь диалог велся на галицком наречии со специфическим произношением, включая слова понятные только львовянам.

Избранник актрисы, которого озвучил артист «Переозвучки», рассказал, что «вожак» — это он. По словам переозвученного Эллерта, носки он разбрасывает по всей квартире, ходит обутым в комнатах. И никто ему не говорит ни слова.

На удивленный вопрос, как Эллерту удается так «строить» Мишину и ничего не делать по дому, шоумен ответил, что не мужское это дело заниматься домом. Он рассказал своим собеседникам, что только приходит домой, как через две минуты Мишина уже приглашает его за накрытый стол. Затем Эллерт описал любимое занятие многих мужчин — лежать на диване перед телевизором.

Собеседники признали, что «Эллерт ведет себя как настоящий мужчина», но для женщины это очень тяжело.

Затем в ролике показывают диалог Ксении Мишиной и Александра Эллерта. И Мишина дает задание своему избраннику — кое-что убрать и вытереть пыль. Актриса признает, что Александр ей во всем помогает — убирает, моет, ходит за продуктами.

В подтверждение сказанного Эллерт жалуется ей, что очень устал от стирки. Женщина гладит его по голове, хвалит, но предупреждает, что еще нужно вынести мусор, а потом уже можно и спать ложиться.

Вдруг Мишина спохватилась — нужно еще приготовить бутерброды на завтра ей на работу, сварить суп и помыть туалет. Якобы возмущенный Александр воспротивился такой нагрузке, но на строгую реплику Ксении смиренно ответил, что все сделает, только немного отдохнет. За что удостоился милого прозвища «Ты моя зозулька».

Напомним, на днях Александр Эллерт «нарвался» на оскорбления после участия в шоу пародий «Липсинк Баттл».

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