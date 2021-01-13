«Ты мой рыгунчик»: нежности «холостячки» Мишиной с Эллертом подняли на смех

Нашумевшее романтическое реалити-шоу «Холостячка» с актрисой Ксенией Мишиной и Александром Эллертом продолжают обсуждать в соцсетях.

Львовский блогер Виктор Самохвалов сделал пародию на интервью главных героев. На особом западно-украинском диалекте со специфическим произношением Самохвалов задавал вопросы, а актриса ее избранник отвечали. Получилось очень необычно и забавно.

Переозвучка вызвала восторг у подписчиков блогера. После нее даже те, кто не следил за перипетиями «Холостячки», написали, что обязательно пересмотрят шоу в интернете.

Напомним, после завершения шоу «Холостячка» в интервью Кате Осадчей Ксения Мишина и Александр Эллерт рассказали, как развивались их отношения. Александр признался, что шел в проект «за сердцем Мишиной». Он предложил Ксении жить вместе на третий день после проекта и полон решимости узаконить их отношения. Пара Новый год встретила в Карпатах.



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