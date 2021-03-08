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Шоу-бизнес

Alyona Alyona впечатлила откровенной фотосессией в нижнем белье

19:40 8 марта 2021
Alyona Alyona

Украинская реп-исполнительница Alyona Alyona, которая набрала вес из-за травмы, опубликовала в своем Instagram откровенные фотографии.

«Когда ты сам творец своей жизни. Когда ты — красивая всегда. Сегодня твой день. Сияй! Вдохновляй! Дари тепло» — подписала снимки Alyona Alyona.

При этом фотосессия вызвала неоднозначную реакцию у подписчиков. Многие положительно оценили такой ход реп-испонительницы: «Я в восторге! Ты невероятная молодец! Наконец показала всю свою красоту! Склоняюсь! И начинаю любить тебя еще больше!», «Алёна, вы очень красивая девушка! Самое главное, что вы в гармонии с собой, и своим телом».

Но есть и хейтеры: «Ожирение лечить нужно, а не рекламировать! На вас смотрят подростки», «Хоть бы попробовала привести себя в порядок».

Напомним, у Alyona Alyona появилась новая любовь, о которой она откровенно рассказала.

Фото из Instagram Alyona Alyona

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