Пиво «грубо пообщалось» с лидером Little Big

Фронтмен популярной российской группы Little Big Илья Прусикин увидел забавное сочетание в названиях двух банок пива. Об этом он сообщил в сториз Instagram.

В опубликованном ролике Прусикин показывает, как выглядит содержимое его холодильника, в котором на боковой полке стоят банки пива двух известных марок.

«Ребята, я подхожу с утра к холодильнику. А мне пиво такое: „Eboshі, Kozel“. С утра, вы серьезно?» — говорит на видео лидер группы Little Big.

Ранее сообщалось что в РФ решили, будет ли группа Little Big, которая выиграла отбор на конкурс 2020 года, выступать на «Евровидении-2021». Напоминаем, в Петербурге обнаружил мертвой бывшую участницу группы Little Big Анну Кастельянос.

Фото из Instagram Ильи Прусикина

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