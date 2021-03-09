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Шоу-бизнес

Пиво «грубо пообщалось» с лидером Little Big

4:21 10 марта 2021
Илья Прусикин

Фронтмен популярной российской группы Little Big Илья Прусикин увидел забавное сочетание в названиях двух банок пива. Об этом он сообщил в сториз Instagram.

В опубликованном ролике Прусикин показывает, как выглядит содержимое его холодильника, в котором на боковой полке стоят банки пива двух известных марок.

«Ребята, я подхожу с утра к холодильнику. А мне пиво такое: „Eboshі, Kozel“. С утра, вы серьезно?» — говорит на видео лидер группы Little Big.

Ранее сообщалось что в РФ решили, будет ли группа Little Big, которая выиграла отбор на конкурс 2020 года, выступать на «Евровидении-2021». Напоминаем, в Петербурге обнаружил мертвой бывшую участницу группы Little Big Анну Кастельянос.

Фото из Instagram Ильи Прусикина

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