«Евровидение-2021»: организаторы приняли окончательное решение

Организаторы Международного песенного конкурса «Евровидение» приняли окончательное решение по поводу формата его проведения. Конкурс таки состоится в Роттердаме в мае в запланированные даты, однако его условия несколько изменятся в связи с пандемией. Организаторы сообщили, что приняли решение действовать по плану «Б».

На официальном сайте конкурса опубликовали правила и меры безопасности, по которым пройдет «Евровидение» в новых реалиях.

«Дух и традиция конкурса песни „Евровидение“ — объединить Европу на одной сцене, и мы по-прежнему полны решимости добиться этого в Роттердаме в мае. Мы продвигаемся вперед в реализации наших планов по организации безопасного конкурса, когда все артисты будут выступать вживую на сцене. Этот протокол демонстрирует нашу приверженность тому, чтобы это произошло, при этом здоровье и безопасность всех присутствующих — является нашим главным приоритетом», — говорится в официальном сообщении.

Согласно новым правилам всем иностранным участникам «Евровидения» рекомендуется соблюдать пятидневный карантин перед вылетом в Нидерланды, а также иметь отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 72 часа до вылета. Представители с положительными тестами выступать не будут. Их номера покажут в трансляции.

В Нидерландах участники и члены делегаций, которые значительно сократили, должны оставаться в своих отелях или же находиться на площадке арены Ahoy Arena во время репетиций, живых выступлений и других мероприятий, связанных с программой.

Все задействованы в работе на Ahoy Arena, будут регулярно проходить тестирование в специальном помещении рядом с залом.

Согласно правилам, количество зрителей в зале будет ограничено, будут придерживаться социальной дистанции 1,5 метра.

Заранее приобретенные билеты на «Евровидение-2020» остаются действительными. Однако в связи с новыми правилами рассадки в зале, не всем посчастливится попасть в арену. Поэтому организаторы проведут жеребьевку и определят, кому из владельцев билетов повезет поехать в Роттердам. Остальным обещают вернуть деньги.

Также организаторы подчеркивают, что протокол проведения конкурса может измениться зависимо от условий пандемии.

Украину на конкурсе представит группа «Go_A» с песней «Шум», которую отобрало национальное жюри. Известный продюсер Владимир Бебешко прогнозирует, что шансы наших участников невелики.

Российская группа Little Big не будет выступать на «Евровидении». Впервые за 9 лет страна решила выбрать своего представителя путем национального отбора.

А на Кипре разгорелся громкий скандал из-за песни для «Евровидения».

Напомним, 65-й песенный конкурс «Евровидение» пройдет в Роттердаме. Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая, финал ― 22 мая.

Фото eurovision.tv

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