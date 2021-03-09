27.63 / 27.83 32.78 / 33.20
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Не удержалась: приревновавшая мужа Ефросинина заглянула в декольте Поляковой

21:59 9 марта 2021
Маша Ефросинина

Телеведущая Маша Ефросинина, которая по случаю праздника 8 Марта обратилась к женщинам с призывом полюбить себя, на следующий день выложила в сеть красноречивое фото, на котором она запечетлена рядом с певицей Олей Поляковой. Судя по снимку, они обе являются судьями развлекательного шоу.

При этом взгляд Маши сконцентрирован на раскошном декольте подруги.

«Когда подруга в гостях села напротив твоего мужа», — подписала телеведущая снимок.

Напомним, обе знаменитости накануне стали героинями нового шоу «Липсинк Баттл», причем Полякову спародировала гимнастка Анна Ризатдинова, а Маша Ефросинина примерила образ Alekseev.

224

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
гросу

Алина Гросу нашла «давно потерянного старшего брата»

Дан Балан и Тина Кароль

«Давай семья против семьи»: Тина Кароль заинтриговала обещанием по поводу Дана Балана

Настя Ивлеева

Звезду «Орла и решки» будут судить за празднование 30-летия

чапкис

Григорий Чапкис оживился благодаря шоу его сына

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер