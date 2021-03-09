Не удержалась: приревновавшая мужа Ефросинина заглянула в декольте Поляковой

Телеведущая Маша Ефросинина, которая по случаю праздника 8 Марта обратилась к женщинам с призывом полюбить себя, на следующий день выложила в сеть красноречивое фото, на котором она запечетлена рядом с певицей Олей Поляковой. Судя по снимку, они обе являются судьями развлекательного шоу.

При этом взгляд Маши сконцентрирован на раскошном декольте подруги.

«Когда подруга в гостях села напротив твоего мужа», — подписала телеведущая снимок.

Напомним, обе знаменитости накануне стали героинями нового шоу «Липсинк Баттл», причем Полякову спародировала гимнастка Анна Ризатдинова, а Маша Ефросинина примерила образ Alekseev.

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