Не удержалась: приревновавшая мужа Ефросинина заглянула в декольте Поляковой
Телеведущая Маша Ефросинина, которая по случаю праздника 8 Марта обратилась к женщинам с призывом полюбить себя, на следующий день выложила в сеть красноречивое фото, на котором она запечетлена рядом с певицей Олей Поляковой. Судя по снимку, они обе являются судьями развлекательного шоу.
При этом взгляд Маши сконцентрирован на раскошном декольте подруги.
«Когда подруга в гостях села напротив твоего мужа», — подписала телеведущая снимок.
Напомним, обе знаменитости накануне стали героинями нового шоу «Липсинк Баттл», причем Полякову спародировала гимнастка Анна Ризатдинова, а Маша Ефросинина примерила образ Alekseev.224
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