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Шоу-бизнес

Алла Пугачева затерялась на фоне 56-летней Маши Распутиной в коротком платье

11:33 10 марта 2021
Участники съемок

Обычно поражающая фанов свежим видом 71-летняя Алла Пугачева неожиданно предстала в невыгодном для себя свете, появившись на телевизионных съемках программы супруга Максима Галкина «Сегодня вечером», которую он посвятил композитору Александру Зацепину.

Дело в том, что на съемках присутствовала и 56-летняя Маша Распутина, которая осталась верна себе и позировала в ультракоротком желтом платье. Фото Маша выложила в Instagram.

На фоне других, более возрастных участников шоу, образ Распутиной выглядел даже вульгарно.

Алла же пришла в длинном черном платье широкого кроя, которое украсила жемчужными бусами. Некоторым фолловерам даже показалось, что Примадонна вернулась в ретро-образ.

На съемках присутствовали также Дмитрий Харатьян, певица Марина Хлебникова, актриса Наталья Варлей и другие звезды.

Напомним, недавно Примадонну жестоко подставили на праздновании дня рождения российского модельера Вячеслава Зайцева.

Фото Instagram Марины Хлебниковой

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