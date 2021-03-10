Ирина Билык в новом клипе соблазняет поклонников откровенным образом

Ирина Билык, рассказавшая о непростых отношениях с мужем на карантине, порадовала поклонников новой работа. Певица выпустила провокационный клип на песню «Не стримуй погляд». Режиссером видео стал Юрий Движон, снявший ранее для нее работу «Не ховай очей», в которой Ирина поддержала ЛГБТ-сообщество.

Новый клип стал не менее эпатажным, с элементами мистики. Билык предстала в соблазнительном мини-платье с корсетом.

«В этой работе Ира выглядит суперсовременно, загадочно и в чем-то даже провокационно. Женщина — это солнце, мужчина — луна. Когда они встречаются на одной орбите, случается солнечное затмение, новая история любви», — прокомментировал режиссер.

Образы для Ирины Билык в клипе создавал известный дизайнер Иван Фролов. Клип снимали 14 часов в новой студии дополненной реальности «One location».

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