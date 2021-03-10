Заключенного Ефремова номинировали на «Нику»

Отбывающего наказание за смертельное ДТП артиста Михаила Ефремова номинировали на премию «Ника». На официальном сайте премии, сообщается, что Ефремов номинирован в категории «Лучшая роль второго плана» за 2019 год.

Артиста выдвинули на премию за роль в фильме «Француз» Андрея Смирнова. Кроме Ефремова на награду претендуют Александр Балуев (фильм «Француз») и Евгений Цыганов (фильм «Одесса»).

Как сообщает «Подъем», имена победителей за 2019 год объявят 25 марта, вместе с лауреатами премии за 2020 год.

По мнению редактора «Ники» Виктории Правдолюбенко, разговоры о «неэтичности» возможного награждения Ефремова ее удивляют. Она напомнила ситуацию с Кириллом Серебренниковым, который тоже был обвинен, но его фильм участвовал в конкурсе.

Напомним, в конце февраля Ефремов участвовал в судебном процессе по рассмотрению кассационной жалобы. После этого его снова этапировали из московского СИЗО «Водник» в Белгородскую область, где он отбывает наказание.

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