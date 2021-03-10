Олег Винник оправдался за «безмасочный» концерт в Броварах
Украинский певец Олег Винник прокомментировал ситуацию с первым после карантинной паузы концертом в Броварах. Артист разместил пост в своем Instagram.
«Мы провели этот концерт по всем правилам карантина, обеспечив 50% заполненности зала, отсутствие фан-зоны и сохранение социальной дистанции! Листайте фото, чтобы это увидеть. Верю, что очень скоро ничего не помешает нам петь, танцевать и любить друг друга бездистанционно и без ограничений! Здоровья всем!» — написал Олег Винник.
При этом в комментариях к посту высказываются пожелания дальнейших выступлений: «Олег Анатольевич, мы вас очень сильно любим, ценим и очень скучаем по вам, ждем встречи с вами на ваших концертах».
Как сообщалось ранее, подписчики обратили внимание, что концерт Винника спровоцировал нарушение карантинных норм.
Фото из Instagram Олега Винника144
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