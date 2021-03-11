Леди в красном: 55-летняя Элизабет Херли показалась в купальнике смелого фасона
55-летняя британская актриса и модель Элизабет Херли, которая ранее блеснула фигурой в прозрачном платье, опубликовала в Instagram свою фотографию в красном купальнике на красном фоне. Сплошной купальный костюм отличается смелым фасоном, обнажая плечи и значительную часть груди.
В сопровождающем фото посте Херли, которая занимается дизайном, сообщила о распродаже сплошных купальников собственного бренда на своем сайте.
Поклонники Элизабет отреагировали с восторгом. «Лиз, ты все еще так сексуальна в 55 лет», «Просто лучшая», «Леди в красном», «В этом купальнике слишком много ткани, скрывающей это идеальное тело», — писали комментаторы.
Ранее Элизабет Херли снялась в красном бархате с роскошным декольте.
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