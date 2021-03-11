27.65 / 27.80 32.85 / 33.15
Киев: -4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Леди в красном: 55-летняя Элизабет Херли показалась в купальнике смелого фасона

7:02 11 марта 2021
Элизабет Херли

55-летняя британская актриса и модель Элизабет Херли, которая ранее блеснула фигурой в прозрачном платье, опубликовала в Instagram свою фотографию в красном купальнике на красном фоне. Сплошной купальный костюм отличается смелым фасоном, обнажая плечи и значительную часть груди.

В сопровождающем фото посте Херли, которая занимается дизайном, сообщила о распродаже сплошных купальников собственного бренда на своем сайте.

Поклонники Элизабет отреагировали с восторгом. «Лиз, ты все еще так сексуальна в 55 лет», «Просто лучшая», «Леди в красном», «В этом купальнике слишком много ткани, скрывающей это идеальное тело», — писали комментаторы.

Ранее Элизабет Херли снялась в красном бархате с роскошным декольте.


374

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес смутила фанатов расставленными голыми ногами

Григорий Чапкис

«Мне не надо интервью!» Еле живой Григорий Чапкис осадил снимающего его на видео сына

Цымбалюк и Батырев

«Вот и рассекречены сердечки»: объятия Тараса Цымбалюка и Антона Батырева взбудоражили сеть

Участники съемок

Алла Пугачева затерялась на фоне 56-летней Маши Распутиной в коротком платье

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер