Леди в красном: 55-летняя Элизабет Херли показалась в купальнике смелого фасона

55-летняя британская актриса и модель Элизабет Херли, которая ранее блеснула фигурой в прозрачном платье, опубликовала в Instagram свою фотографию в красном купальнике на красном фоне. Сплошной купальный костюм отличается смелым фасоном, обнажая плечи и значительную часть груди.

В сопровождающем фото посте Херли, которая занимается дизайном, сообщила о распродаже сплошных купальников собственного бренда на своем сайте.

Поклонники Элизабет отреагировали с восторгом. «Лиз, ты все еще так сексуальна в 55 лет», «Просто лучшая», «Леди в красном», «В этом купальнике слишком много ткани, скрывающей это идеальное тело», — писали комментаторы.

Ранее Элизабет Херли снялась в красном бархате с роскошным декольте.





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