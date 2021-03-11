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Шоу-бизнес

«Почему люстра так низко?» Maruv смутила зрителей нюансом на видео

8:17 11 марта 2021
Maruv

Певица MARUV (Анна Корсун), которая регулярно размещает в сети свои провокационные фото и видео, показала в TikTok очередной эпатажный ролик.

@maruvofficial

@aminkavitaminkai @boyko.olya

VIP — SHLAKOBLOCHINA

На видео певица вся в ярко красном латексе стоит, широко расставив ноги. На ногах у нее ботинки под цвет наряда на очень большом каблуке и платформе. На полу на коленях с опущенными головами еще две артистки. На девушках красные комбинезоны и обручи с ушками зайчиков.

Подписчики певицы, как всегда, разделились во мнениях. Но некоторых, почему-то, заинтересовала люстра, которая находится очень низко.

Напомним, недавно Maruv выложила в сеть очередное фото в эротическом белье, но поклонники пожелали ей «перебеситься».

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