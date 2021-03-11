«Почему люстра так низко?» Maruv смутила зрителей нюансом на видео
Певица MARUV (Анна Корсун), которая регулярно размещает в сети свои провокационные фото и видео, показала в TikTok очередной эпатажный ролик.
@maruvofficial
@aminkavitaminkai @boyko.olyaVIP — SHLAKOBLOCHINA
На видео певица вся в ярко красном латексе стоит, широко расставив ноги. На ногах у нее ботинки под цвет наряда на очень большом каблуке и платформе. На полу на коленях с опущенными головами еще две артистки. На девушках красные комбинезоны и обручи с ушками зайчиков.
Подписчики певицы, как всегда, разделились во мнениях. Но некоторых, почему-то, заинтересовала люстра, которая находится очень низко.
Напомним, недавно Maruv выложила в сеть очередное фото в эротическом белье, но поклонники пожелали ей «перебеситься».104
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