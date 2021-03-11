«Мужчина нужен»: заболевшую Самбурскую решили защитить от «тупорылого доктора»

Российская актриса Настасья Самбурская, оказавшаяся в одиночестве во время приступа гипертонии, поблагодарила всех, кто переживал за нее. Артистка опубликовала свое фото после того, как вышла из кризиса.

Наталья пожаловалась, что ей было «больно и страшно» и за последние 4 месяца у нее были постоянные проблемы со здоровьем, начиная с коронавируса. Самбурская перечислила все, что ей пришлось пережить, и то, как она пыталась самостоятельно поддержать свой организм, чтобы работать в полную силу.

У артистки диагностировали гипоксию и анемию. Состояние больной было такое, как будто она потеряла 3,5 литра крови и пыталась полноценно существовать.

«Мой манифест таков, дамы и господа, не дожидайтесь чуда, жизнь в мегаполисе сложная, постоянный стресс. Лучше перебдеть и на ранней стадии поймать свою болячку, чтобы потом не мучиться», — написала Самбурская.

Подписчики актрисы нашли свой рецепт для ее выздоровления. Они считают, что Наталье нужен мужчина, любовь, ласка, внимание, душевные разговоры.

Напомним, ранее Настасья Самбурская показала свое фото, снятое для популярного мужского журнала, где она в образе вампира.

В Украине Самбурскую внесли в базу «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы и поездки в оккупированный Россией Крым.

Фото Instagram/samburskaya

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