«Дизель Шоу» «сломало ногу» главе МОЗ

Артисты «Дизель Шоу» показали сценку из больницы, когда туда попал человек с поломанной ногой. Как оказалось, пациент не простой. Он главный чиновник Минздрава Иван Иванович. А привел его к врачу мужчина, которого играет Егор Крутоголов, уже вылечившийся и прошедший все этапы нелегкого лечения.

Он притянул чиновника за больную ногу в кабинет доктора и требовал, чтобы врач вел себя так, как обычно ведет с больными — не сразу спешил на помощь, а продолжал играть в компьютерную игру.

Медсестре предложили с утра выпить, чтобы она была тоже, «как всегда». В таком состоянии она должна была брать кровь на анализ и делать другие процедуры.

Анализы на 9 этаже, направление на них на первом, бахилы в другом корпусе больницы, отсутствие лифта — все это показали актеры в сценке. Пациент с поломанной ногой все кабинеты должен был пройти сам, поднимаясь по лестнице, несколько раз возвращаясь.

Доктор, который понимая, что больной — его начальник, просил мужчину, приведшего Ивана Ивановича, разрешить оказать пациенту помощь и обещал бесплатное лечение ему и его семье.

Крутоголов сделал вывод, что благодаря поломанной ноге Ивана Ивановича, реформа медицины сдвинулась с места.

Напомним, недавно в юмористическом коллективе «Дизель Шоу» появилась новая актриса. В новом сезоне актриса играет напористую и предприимчивую проводницу, очаровательную еврейскую музыкантшу, а также боевую женщину, которая с автоматом в руках может встать на защиту собственного дома.

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