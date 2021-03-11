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Шоу-бизнес

«Меня не забанят за такие танцы?» Мария Максакова с пикантными шутками надела курочку на бутылку

10:12 11 марта 2021
Максакова

Певица Мария Максакова, показавшая, что ей приходится терпеть в борьбе за красоту и молодость, рассказала, что готовит дома на праздники.

Артистка на собственной кухне с пикантными шутками приготовила курицу на бутылке с пивом. А затем поделилась рецептом блинов к Масленице.

Выглядела певица отлично. На ней было обтягивающее платье, подчеркивающее точеную фигуру и туфли на высоком каблуке. Хлопотала у стола Мария под музыку, немного пританцовывая. При этом она поинтересовалась, не забанят ли ее за такие танцы.

Подписчики Максаковой отметили, как постройнела и похудела актриса. Некоторые стали просить ее рецепты похудения.

Напомним, на днях Максакова опубликовала в соцсети фото своей ранней молодости, на котором она вместе с родителями. Фанаты не узнали своего кумира.

Фото Instagram/mariamaksakova

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