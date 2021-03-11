«Вы там все охренели, что ли?!» Продюсер Лободы отреагировала на травлю Manizha

После того, как певицу Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин), которая поедет на «Евровидение» от России, атаковали хейтеры, за артистку стали заступаться профессионалы.

В частности, продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина очень эмоционально отреагировала на нападки. Она считает, что «лучше быть недорусским, чем недоумком».

Напомним, Manizha будет на конкурсе исполнять песню «Русская женщина». Ее менеджер Майя Серикова сообщила, что песня выбрана неслучайно. Она также высоко оценила шансы исполнительницы на победу в песенном конкурсе.

«Евровидение-2021» состоится в мае. Конкурс пройдет в Роттердаме, 40 участников уже известны. От Украины на «Евровидение» поедет группа «Go_A».

Фото lenta.ru/

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