27.68 / 27.83 33.00 / 33.25
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Решила показать: Славу Каминскую впечатлил пошлый мультфильм

8:17 12 марта 2021
Слава Каминская

Начинающая сольную певческую карьеру после распада группы «НеАнгелы» Слава Каминская запостила в сеть неоднозначный мультфильм «для взрослых», который, судя по смайлу, изрядно ее насмешил. Видео Слава опубликовала в stories Instagram, подписчиками которого являются 1 миллион человек.

Героями мультфильма являются животные.

При этом авторы наделили их человескими сексуальными проблемами. И не только.

Напомним, ранее своим впечатлением от философского мультфильма «Душа» поделились Ани Лорак с дочкой Софией.

Фото Instagram Славы Каминской

115

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Maruv

Maruv показала редкую страстную сцену с мужем

маска

Гарик Харламов рассмешил феерической видеопародией на шоу «Маска»

Мишель в Боливии

«Не понимаю. Такая красотка»: Мишель Андраде записала мать в конкурентки

Булитко

Крики не помогли: ужинавшую Викторию Булитко «нагло ограбили»

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер