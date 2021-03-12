Решила показать: Славу Каминскую впечатлил пошлый мультфильм

Начинающая сольную певческую карьеру после распада группы «НеАнгелы» Слава Каминская запостила в сеть неоднозначный мультфильм «для взрослых», который, судя по смайлу, изрядно ее насмешил. Видео Слава опубликовала в stories Instagram, подписчиками которого являются 1 миллион человек.

Героями мультфильма являются животные.

При этом авторы наделили их человескими сексуальными проблемами. И не только.

Напомним, ранее своим впечатлением от философского мультфильма «Душа» поделились Ани Лорак с дочкой Софией.

Фото Instagram Славы Каминской

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