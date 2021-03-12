«Соскучился?» Сын Чапкиса показал подросшего внука знаменитого хореографа

Вернувшегося в США сына Григория Чапкиса Грега радостно встретил его младший сын Максим. Он обнял отца и не скрывал своего восторга. Видео Грег показал в Instagram-stories.

«Ты счастлив, что папа вернулся?», — задает мальчику вопрос его отец.

«Да!», — отвечает тот.

Грег Чапкис в США является основателем танцевальной школы Chapkis Dance. Вместе с ним работает его супруга Эмбер. Пара имеет двоих детей — 12-летнего Николя и пятилетнего Максима.

В Украину Грег приезжал, чтобы поддержать отца на шоу «Танці з зірками», однако затем остался после ухудшения его состояния и госпитализации.

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