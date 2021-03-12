«Как наши латают дороги»: радиоведущий Демин пожаловался на проблему в Киеве

Радиоведущий Слава Демин, который недавно развелся с женой после 13 лет брака, показал видео дорожного ремонта в столице. Ролик он опубликовал в сториз Instagram.

«Мне очень „нравится“, как наши латают дороги — сначала они делают огромные дыры, эти дыры стоят неделю, а потом начинают латать. Красавчики!» — говорит Слава Демин во время поездки по одной из ремонтируемых дорог столицы.

Ранее сообщалось, что Слава Демин опубликовал игривое видео с Тиной Кароль — ситуация интересна и тем, что обе знаменитости официально не имеют пары. Радиоведущий опубликовал также забавное видео с певицей Ириной Федишин — она сыграла палочкой на его лысине.

Фото из Instagram Славы Демина

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