Go_A оправдались за скандальный клип для «Евровидения»

Музыканты группы Go_A, которая будет представлять Украину на конкурсе «Евровидение», заявила что птица курганник (канюк) при съемках клипа не пострадала. Об этом сообщает «Суспільне».

По словам музыкантов, цель появления в видео птицы, занесенной в Красную книгу Украины, — привлечение внимания к вымирающему виду, и возрождение природы в зоне ЧАЭС.

Режиссер клипа задумывал, что курганник будет своим появлением символизировать приход весны и призывать к гармони с природой.

«Канюк был привлечен только к одной сцене, где сидит на руке у солистки, и съемка длилась менее минуты. Другие видео с птицами, использованные в клипе, были куплены на стоках», — говорится в заявлении.

К съемкам привлекали специалистов-орнитологов. В них участвовала птица, не живущая в условиях дикой природы, так как выросла в зверинце.

«Птица спокойно сидела у меня на руке. Затем мы посмотрели друг другу в глаза, и птица расправила крылья. Это был очень волнующий момент. Этот момент мы сняли очень быстро, и все время рядом стояли люди, которые следили, чтобы все было хорошо», — сказала солистка группы Go_A Екатерина Павленко.

Напомним, зоозащитники были возмущены допущенной при съемках клипа «эксплуатацией представителей краснокнижного вида».

Фото: скриншот видео

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