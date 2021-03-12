27.65 / 27.84 32.88 / 33.25
Киев: -2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Go_A оправдались за скандальный клип для «Евровидения»

17:52 12 марта 2021
Кадр из клипа

Музыканты группы Go_A, которая будет представлять Украину на конкурсе «Евровидение», заявила что птица курганник (канюк) при съемках клипа не пострадала. Об этом сообщает «Суспільне».

По словам музыкантов, цель появления в видео птицы, занесенной в Красную книгу Украины, — привлечение внимания к вымирающему виду, и возрождение природы в зоне ЧАЭС.

Режиссер клипа задумывал, что курганник будет своим появлением символизировать приход весны и призывать к гармони с природой.

«Канюк был привлечен только к одной сцене, где сидит на руке у солистки, и съемка длилась менее минуты. Другие видео с птицами, использованные в клипе, были куплены на стоках», — говорится в заявлении.

К съемкам привлекали специалистов-орнитологов. В них участвовала птица, не живущая в условиях дикой природы, так как выросла в зверинце.

«Птица спокойно сидела у меня на руке. Затем мы посмотрели друг другу в глаза, и птица расправила крылья. Это был очень волнующий момент. Этот момент мы сняли очень быстро, и все время рядом стояли люди, которые следили, чтобы все было хорошо», — сказала солистка группы Go_A Екатерина Павленко.

Напомним, зоозащитники были возмущены допущенной при съемках клипа «эксплуатацией представителей краснокнижного вида».

Фото: скриншот видео

95

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Мурат Налчаджиоглу

После «воссоединения» с Ани Лорак ее экс-муж ретировался и попал в переделку

Сергей Соседов

Соседов рассказал, как в СССР раскручивали «ничем не выдающуюся» Пугачеву

Руслан Евдокименко

Сын Ротару посреди Майдана столкнулся с «аномалией»

Клифф Саймон погиб

Популярный актер из сериала «Звездные врата» погиб на пляже в Калифорнии

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер