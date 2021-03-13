Суровый «холостяк» Заливако выгнал с шоу сразу девять участниц

Вызывающее противоречивые оценки реалити-шоу «Холостяк» 11 сезона продолжает удивлять зрителей.

Так, во втором выпуске участницы узнали, что «холостяк» Михаил Заливако разделил их и поселил в разных домах — 15 девушек у леса и еще 14 у озера.

Естественно, такое решение не удовлетворило их, ведь претенденток на сердце бизнесмена не убавилось.

Однако вскоре некоторые из участниц смогли вздохнуть облегченно, так как проект покинули сразу девять их потенциальных конкуренток.

Так, «холостяк» провел сразу две отдельные церемонии в домах. Михаил отправил домой тиктокершу Елену, танцовщицу Ксению, стюардессу Валю, владелицу секс-шопа Валю, студентку Ольгу, певицу Дану, дюймовочку Ханну, студентку из Бостона Анну и мастера татуажа Ульяну.

Напомним, ранее Заливако откровенно признался, какую девушку выберет на проекте.

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