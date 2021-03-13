Весенняя жара: внучка Софии Ротару разделась посреди Нью-Йорка и показала своего жениха

Внучка легендарной певицы Софии Ротару, юная Соня Евдокименко стремительно перемещается по миру, и после уик-энда в Париже вернулась в Нью-Йорк, где осваивает карьеру модели.

А так как город находится в «не самых северных широтах», то и климат там значительно теплее, чем в Париже и, тем более, в Украине.

Поэтому стоит ли удивляться, что Соне пришлось в первый день «оголяться» (конечно, до разумных пределов) во время прогулки, а уже на следующее утро и вовсе надеть легкий тренировочный костюм.

Характерно, что во время прогулки София Евдокименко решила украдкой показать и своего жениха Дениса Жаданова.

Похоже, сам Денис об этом не подозревал, и был полностью погружен в свой телефон — чего еще можно ждать от IT-специалиста?

Сама Соня-красавица только хитро улыбалась, показывая Жаданова на фоне деревьев и небоскребов.

Напомним, совсем недавно внучка Софии Ротару решилась на фото «на грани приличия»



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