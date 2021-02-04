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Шоу-бизнес

Внучка Софии Ротару решилась на фото «на грани приличия»

9:13 4 февраля 2021
Внучка Софии Ротару

Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко поделилась с подписчиками свежими фото — стройная девушка снялась в черном комбидрессе и тяжелых ботинках на толстой подошве.

Фотографии Соня Евдокименко выложила в Instagram. Стройную фигуру и созданный девушкой образ оценили подписчики. Один из фолловеров сравнил ее с черным лебедем из балета «Лебединое озеро».

 

 

Недавно Соня Евдокименко показала фото с женихом — украинским бизнесменом Денисом Жадановым. Она приняла от избранника предложение руки и сердца осенью прошлого года.

Впрочем, ее бабушка, певица София Ротару, считает, что 19-летней внучке еще рано замуж: «Я с ним знакома. Но кто знает, это ее судьба, и она будет сама решать. Она еще юная, я считаю, что еще рановато. Она должна закончить учебу, получить хорошее образование».

Нынешнее Рождество София Ротару отмечала в кругу семьи. Ее невестка, Светлана Евдокименко, выложила в социальные сети фото, «собравшее» семейство.

Фото Сони Евдокименко из социальных сетей.

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