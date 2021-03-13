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Шоу-бизнес

Сложный человек: исполнитель хита «Как ты там» заявил о желании завести детей с солисткой «ВИА Гры»

18:28 13 марта 2021
ALEKSEEV и Ульяна Синецкая

Украинский певец ALEKSEEV почти два года встречается с солисткой группы «ВИА Гра» Ульяной Синецкой. Отношения у пары серьезные, хотя молодые люди и не афишируют их.

В интервью программы «Життя відомих людей» певец впервые сознался в том, что счастлив с избранницей и мечтает о детях.

Исполнитель искренне верит, что встретил единственную любовь всей своей жизни. В их отношениях сейчас царит любовь и взаимопонимание, поэтому артисты так неохотно распространяются на интимные темы.

Несмотря на то, что Никита живет и строит карьеру в Украине, а Ульяна постоянно находится в России, видятся они регулярно.

При этом мужчина признает, что его возлюбленной нелегко, так как он — достаточно сложная личность.

«Я действительно сложный человек, очень сложный. Я просто не представляю, каково это быть рядом с таким, как я! Это состояние, когда ты рядом и не рядом. Иногда ты настолько далеко идешь в этот диалог, что ты не замечаешь ничего, что происходит вокруг тебя. И никого. И вот эту зону, пробить эту оболочку не может никто. Даже самый близкий тебе человек», — рассказал ALEKSEEV.

С такой особенностью своего характера певец пытается справиться, ведь не хочет делать больно родному человеку.

«Я хочу детей уже лет шесть. Хочу детей, но не сейчас. Как минимум, должна произойти пауза в творчестве. Я сейчас не готов это сделать абсолютно», — признался исполнитель.

Поклонники певца активно поддерживают его благородные устремления.

Напомним, в начале марта ALEKSEEV вместе с Александром Пономаревым, DZIDZIO и Артемом Пивоваровым исполнили в сопровождении оркестра песню «Чому». Лирическую композицию, которую артисты посвятили приходу весны, с восторгом приняли зрители.

Фото viva.ua/

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