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«Только не влюбись в меня»: Виталий Козловский рассказал, как нашел в Киеве любовь для отца

19:49 13 марта 2021
Виталий Козловский с отцом

Популярный певец Виталий Козловский в эфире программы «Життя відомих людей» рассказал трогательную историю о том, как сумел неожиданно найти любовь собственному 73-летнему отцу.

По словам певца, история началась полтора года назад, после того, как отец Козловского переехал из Львова в Киев. Известно, что мама Виталия уже длительное время проживает в Италии.

«И это самое удивительное, наверное, что произошло в его жизни. И в моей так же. Потому что я не могу насладиться счастьем своего отца, который, скажем так, из-за обстоятельств жизни был отчаявшимся в женщинах. И точно не мог себе представить, что в свои 73 года он может влюбится и его тоже полюбят. Она простая, но такая необычайная женщина», — заметил Козловский.

По словам певца, пара познакомилась в доме, в который поселился его отец. Женщина, которую зовут Нина, работала там консьержкой.

«Первая его фраза была „только не влюбись в меня“. И пошел такой, знаешь. И в конце концов, как-то так случилось, что сейчас эти люди живут вместе. И классно друг друга поддерживают. Ты не знаешь, где потеряешь, а где найдешь. Твой человек может находиться где-то рядом с тобой», — признался певец.

Напомним, на днях певец Виталий Козловский очень ярко отметил свой день рождения. Зажигательная вечеринка с караоке и танцами прошла в одном из киевских ресторанов.

Фото viva.ua/l

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