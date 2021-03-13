«Это шок»: Горбунов в белом платье поразил перевоплощением в Тину Кароль
Во втором эфире шоу пародий «Липсинк баттл» актер и телеведущий Юрий Горбунов боролся за выход в суперфинал со своим коллегой, ведущим Григорием Решетником.
Перед Горбуновым стояла непростая задача — он должен был сделать пародию на певицу Тину Кароль.
На сцене Юрий появился в красных латексных брюках, белом платье, на каблуках, с красной помадой и в белом парике.
Артист «залипсил» попурри из самых известных песен исполнительницы.
«Это шок» — единственное, что после выступления Горбунова смогла сказать Тина.
Поддержать любимого на шоу пришла жена, ведущая «Светской жизни» Екатерина Осадчая, которая и придумала мужу такой номер.
Следующим на сцену вышел Григорий Решетник в довольно неожиданном образе культовой Уитни Хьюстон. Все это время за мужем наблюдала и поддерживала жена Григория вместе с двумя сыновьями.
Согласно показаниям шумометра в зале и аплодисментам зрителей, одержал победу в баттле Григорий Решетник.
Во время первого эфира Тину Кароль очень удачно пародировал актер и юморист Юрий Ткач и прошел в суперфинал.
Напомним, участника шоу «Липсинк-баттл» Александра Эллерта, который предстал в неожиданном образе Бритни Спирс, заподозрили в нетрадиционной сексуальной ориентации.43
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