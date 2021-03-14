27.64 / 27.83 32.90 / 33.23
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Леся Никитюк взяла «ФАКТЫ» в свою невероятную прогулку по Босфору

9:14 14 марта 2021
Леся Никитюк взяла «ФАКТЫ» в свою невероятную прогулку по Босфору

Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк продолжает визит в Турцию, где уже провела полную очистку организма, а теперь наслаждается теплыми весенними днями.

Звезда полетела в Стамбул вместе с родными и, как оказалось, с любимым изданием — газетой «Факты и комментарии», которое регулярно читает.

«Роскошная водная прогулка по Босфору!» — написала Леся в публикации.

Во время прогулки по Босфору Леся обратилась к редакции с призывом размещать больше позитивных материалов с красивыми заголовками.


Конечно, мы не могли не прислушаться к мнению читательницы и публикуем видео из ее блога — чтобы насладиться подобными красотами могли даже те украинцы, которым поездка в Турцию и «чек-ап» в элитной больнице не по карману.

Как видно на роликах, в теплый солнечный день блогерша позировала на роскошной яхте. Она предстала перед камерой на фоне домов и невероятно чистых бирюзовых вод Босфора.

Перед поездкой Никитюк показала, как выглядит после празднования 8 марта.

Фото Instagram/lesia_nikituk

115

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Из «Женского квартала» ушла: Елена Кравец пояснила ситуацию со своими выступлениями в текущем сезоне

Из «Женского квартала» ушла: Елена Кравец пояснила ситуацию со своими выступлениями в текущем сезоне

Старше не десять лет: в Сети показали, как выглядит первая жена Юрия Горбунова

Старше на десять лет: в Сети показали, как выглядит первая жена Юрия Горбунова

Тина Кароль

Dan Balan ни при чем? Тина Кароль впервые за долгие годы появилась в «беременном» платье

Потап, Настя, Осадчая и Грбунов

Звездные соседи-кумовья: в сети показали роскошные дома Потапа с Настей и Горбунова с Осадчей

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер