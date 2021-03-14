Леся Никитюк взяла «ФАКТЫ» в свою невероятную прогулку по Босфору

Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк продолжает визит в Турцию, где уже провела полную очистку организма, а теперь наслаждается теплыми весенними днями.

Звезда полетела в Стамбул вместе с родными и, как оказалось, с любимым изданием — газетой «Факты и комментарии», которое регулярно читает.

«Роскошная водная прогулка по Босфору!» — написала Леся в публикации.

Во время прогулки по Босфору Леся обратилась к редакции с призывом размещать больше позитивных материалов с красивыми заголовками.

Конечно, мы не могли не прислушаться к мнению читательницы и публикуем видео из ее блога — чтобы насладиться подобными красотами могли даже те украинцы, которым поездка в Турцию и «чек-ап» в элитной больнице не по карману.

Как видно на роликах, в теплый солнечный день блогерша позировала на роскошной яхте. Она предстала перед камерой на фоне домов и невероятно чистых бирюзовых вод Босфора.

Перед поездкой Никитюк показала, как выглядит после празднования 8 марта.

Фото Instagram/lesia_nikituk

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