Стали «влохерами»: MamaRika и Середа впервые показали свой дом в Одессе и «проговорились» о беременности

Украинская певица MamaRika (настоящее имя — Анастасия Кочетова) вместе с мужем Сергеем Середой показали свой дом в Одессе. В программе «Життя відомих людей» супруги рассказали, что переезд произошел очень быстро. За несколько недель собрали все вещи и были уже на месте.

Пара поселилась неподалеку от родителей Сергея. Как известно, юморист родился и долгое время жил в Одессе.

Супруги снимают двухэтажный дом площадью в 150 квадратных метров. Во дворе есть зона барбекю и небольшой бассейн.

Артисты также прокомментировали слухи о том, что причиной их переезда из столицы стало интересное положение MamaRika.

«Это очень крутой момент, что многие люди об этом говорят. Они уже ждут больше, чем мы! Мы над этим работаем! Все в процессе. Пока мы здесь. А там дальше — как Бог даст!» — отметили супруги.

Влюбленные не скрывают, что очень хотят ребенка. Но совсем не беременность певицы стала причиной их резкого переезда.

«31 декабря 2020 года я проснулась с мыслью, что мы уже переезжали за год три раза. Каждые 4 месяца мы, выходит, меняли жилье. Я просто в какой-то момент поняла, что причина не в жилье! А причина в самом месте жительства. Наверное, надо менять город, а не дом. И я подхожу к Серому, говорю: «Зая, есть идейка! Как на счет переехать в Одессу на пмж?». Он говорит: «Ты озвучила мои мысли, которые у меня уже давно в голове крутятся, но я не решался сказать», — поделилась MamaRika

И из-за карантина у обоих работы почти не было, поэтому колебаться они не стали.

«Концертов сейчас почти нет. Мы выживаем благодаря рекламам. Благодаря интеграции в соцсетях — Instagram, TikTok, YouTube. Мы „влохеры“, как я нас называю. Перепрофилировались частично», — объяснила артистка.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, в каких домах живут другие звездные пары украинского шоу-бизнеса.

Фото tv.ua/

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