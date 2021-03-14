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Шоу-бизнес

Написал письмо с угрозами: Dan Balan приревновал Тину Кароль к Олегу Виннику

11:44 14 марта 2021
Дан Балан

Любимец украинцев Дан Балан не присутствует на проекте «Голос країни», но, похоже, пристально наблюдает за перипетиями всего происходящего на нем. Такой вывод можно сделать из видефрагмента, который опубликовали в официальном аккаунте конкурса.

Так, в нем Винник жалуется Кароль на то, что Балан ему якобы угрожал.

Во время съемок певец поинтересовался у своей коллеги: «У Дана Балана дела как там? Не будет ревновать?». На это Кароль ответила: «Да он к тебе ревнует!».

В свою очередь, Винник рассказал, что певец ему уже писал. Другие звездные тренеры тут же полюбопытствовали: «С угрозами?». А Кароль добавила: «С угрозами, почему это Винник, а не он?».

«Такой: „я тебя укушу“!», — пошутил в ответ Винник.

Как известно, в свое время отношения Кароль и Балана на шоу «Голос країни» стали одной из главных тем для обсуждения среди их поклонников.

Впрочем, не все украинцы такой юмор не оценили. Некоторые традиционно высказались о любви к Тине, Дану и Олегу. В то же время нашлись и те, кто посчитал, что организаторы шоу специально упоминают имя молдавского певца, чтобы подогреть интерес к шоу.

«Вам не надоело везде показывать Дана??? Бесите, очень бесите», «Вы издеваетесь? Чего вы везде Балана суете? Вообще катушки слетели?», «Лишь бы пропиариться за счёт Дана и Тины, молодцы», «А Балан знает, что он к Виннику ревнует? Боже, хоть бы не позорились уже», — пишут фанаты шоу.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Олег Винник заинтриговал зрителей тем, что во время концерта в Броварах выступал с эффектной брюнеткой Элиной Иващенко. А позже в преддверии очередного выпуска шоу «Маска» он решил показать, чем занимаются на нем звездные детективы. Певец опубликовал снимок, на котором Ольга Полякова, Дзидзьо и Настя Каменских сидят на своих местах, уткнувшись в экраны телефонов, а сам Винник смотрит в их сторону, сложив руки на груди.

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