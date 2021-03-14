Написал письмо с угрозами: Dan Balan приревновал Тину Кароль к Олегу Виннику

Любимец украинцев Дан Балан не присутствует на проекте «Голос країни», но, похоже, пристально наблюдает за перипетиями всего происходящего на нем. Такой вывод можно сделать из видефрагмента, который опубликовали в официальном аккаунте конкурса.

Так, в нем Винник жалуется Кароль на то, что Балан ему якобы угрожал.

Во время съемок певец поинтересовался у своей коллеги: «У Дана Балана дела как там? Не будет ревновать?». На это Кароль ответила: «Да он к тебе ревнует!».

В свою очередь, Винник рассказал, что певец ему уже писал. Другие звездные тренеры тут же полюбопытствовали: «С угрозами?». А Кароль добавила: «С угрозами, почему это Винник, а не он?».

«Такой: „я тебя укушу“!», — пошутил в ответ Винник.

Как известно, в свое время отношения Кароль и Балана на шоу «Голос країни» стали одной из главных тем для обсуждения среди их поклонников.

Впрочем, не все украинцы такой юмор не оценили. Некоторые традиционно высказались о любви к Тине, Дану и Олегу. В то же время нашлись и те, кто посчитал, что организаторы шоу специально упоминают имя молдавского певца, чтобы подогреть интерес к шоу.

«Вам не надоело везде показывать Дана??? Бесите, очень бесите», «Вы издеваетесь? Чего вы везде Балана суете? Вообще катушки слетели?», «Лишь бы пропиариться за счёт Дана и Тины, молодцы», «А Балан знает, что он к Виннику ревнует? Боже, хоть бы не позорились уже», — пишут фанаты шоу.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Олег Винник заинтриговал зрителей тем, что во время концерта в Броварах выступал с эффектной брюнеткой Элиной Иващенко. А позже в преддверии очередного выпуска шоу «Маска» он решил показать, чем занимаются на нем звездные детективы. Певец опубликовал снимок, на котором Ольга Полякова, Дзидзьо и Настя Каменских сидят на своих местах, уткнувшись в экраны телефонов, а сам Винник смотрит в их сторону, сложив руки на груди.

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