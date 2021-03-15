Элизабет Херли в «голом» платье показала свою 80-летнюю моложавую мать

55-летняя британская актриса и модель Элизабет Херли, которая ранее показалась в купальнике смелого фасона, в честь Дня матери, праздновавшегося в Британии в минувшее воскресенье 14 марта, опубликовала в Instagram фото со своей 80-летней мамой Анджелой Мэри.

Фанаты отметили, что Анджела выглядит так же моложаво, как и ее звездная дочь. А сама Херли получила свою порцию комплиментов, позируя в очень открытом платье, обнажающем руки, ногу и значительную часть бюста.

«Поздравляем с Днем матери каждую маму в мире. Мне повезло иметь чудесную маму, и я благодарна за это каждый день. Я сама уже мать на протяжении 18 славных лет, и моя мать направляла меня на всех этапах выполнения родительских обязанностей», — написала Лиз, которая также поделилась архивным фото со своим сыном Дэмианом.

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Фотографировал не сын, а моя 80-летняя мать»: Элизабет Херли ответила критикам ее «полуголых» фото.

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