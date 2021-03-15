«Так держать!» Отплясывающий на вечеринке 71-летний Валерий Леонтьев впечатлил зрителей

Певец Валерий Леонтьев активно отдохнул на вечеринке в честь дня рождения Аллы Крутой — младшей сестры известного композитора Игоря Крутого. Видео с танцами популярного артиста опубликовала в сториз Instagram телеведущая Лера Кудрявцева.

Фолловеры оценили отличную спортивную форму Валерия Леонтьева и его пластику.

Под фото с вечеринки большое количество лайков набрал комментарий: «Валерий Леонтьев — красавчик! Так держать!».

Напомним, что Леонтьев внесен в базу «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины.

Ранее сообщалось, что на дне рождения Аллы Крутой песню имениннице посвятил певец Стас Михайлов — это вызвало неожиданную реакцию. А Валерий Леонтьев недавно перенес тяжелый удар — умер украинский певец, с которым его связывали близкие отношения.

Фото из Instagram Валерия Леонтьева

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