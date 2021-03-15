Российская телеведущая Лера Кудрявцева на дне рождения младшей сестры композитора Игоря Крутого встретилась с бывшим мужем — певцом Сергеем Лазаревым. Фото с экс-супругом она разметила в своем Instagram.

«Встретились с Сергеем Лазаревым на дне рождения у нашей любимой», — написала Лера Кудрявцева.

Оставлено немало комментариев: «Как приятно, когда люди остаются в теплых отношениях после расставания. Это говорит о зрелости и чувстве собственного достоинства, как же вы красиво смотритесь», «Красивая пара, мне кажется. вы и сейчас испытываете к Сергею чувства», «Лера- провокатор», «Именно эта пара должна была сниматься в клипе Лободы «Родной».

Напомним, Кудрявцева и Лазарев внесены в базу сайта «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины.

Ранее сообщалось, что Лазарев обменялся поцелуями с Лорак.

Фото из Instagram Леры Кудрявцевой

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