Бритни Спирс шокировала фанатов лифчиком и рассказом о машине своей мечты

Бритни Спирс, которая недавно показала фотографию со своими подросшими сыновьями, записала для Instagram видео, в котором, отвечая на вопросы фанатов, рассказала о «машине своей мечты».

39-летняя американская певица призналась, что это — автомобиль Bentley, который она всегда хотела, но которого у нее никогда не было.

Видео шокировало подписчиков — причем не только внешним видом звезды, представшей перед камерой в полностью прозрачной блузке и бежевом лифчике. Поклонники певицы не могли понять, как так могло случиться, что Бритни, которая стала миллионершей еще в ранней юности, не смогла купить себе машину, о которой мечтала.

«Она может позволить себе Bentley, но они не дают ей тратить свои собственные деньги», — написал один из комментаторов.

Спирс, состояние которой оценивается по меньшей мере в 60 миллионов долларов, вот уже 12 лет находится под опекой своего отца, который контролирует ее финансы и личную жизнь. Джейми Спирс был назначен опекуном дочери после того, как у нее случился нервный срыв. Бритни сейчас пытается избавиться от его опеки через суд.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бойфренд Бритни Спирс публично обругал ее отца и рассказал о светлом будущем.

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