27.58 / 27.77 32.80 / 33.17
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Бритни Спирс шокировала фанатов лифчиком и рассказом о машине своей мечты

17:03 15 марта 2021
Бритни Спирс

Бритни Спирс, которая недавно показала фотографию со своими подросшими сыновьями, записала для Instagram видео, в котором, отвечая на вопросы фанатов, рассказала о «машине своей мечты».

39-летняя американская певица призналась, что это — автомобиль Bentley, который она всегда хотела, но которого у нее никогда не было.

Видео шокировало подписчиков — причем не только внешним видом звезды, представшей перед камерой в полностью прозрачной блузке и бежевом лифчике. Поклонники певицы не могли понять, как так могло случиться, что Бритни, которая стала миллионершей еще в ранней юности, не смогла купить себе машину, о которой мечтала.

«Она может позволить себе Bentley, но они не дают ей тратить свои собственные деньги», — написал один из комментаторов.

Спирс, состояние которой оценивается по меньшей мере в 60 миллионов долларов, вот уже 12 лет находится под опекой своего отца, который контролирует ее финансы и личную жизнь. Джейми Спирс был назначен опекуном дочери после того, как у нее случился нервный срыв. Бритни сейчас пытается избавиться от его опеки через суд.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бойфренд Бритни Спирс публично обругал ее отца и рассказал о светлом будущем.

440

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
алла крутая

«Ты знай, что я тебя одну люблю!» Сестра Игоря Крутого бросилась к Стасу Михайлову

ксения мишина

«Чтобы я больше никогда в своей жизни тебя не видела»: Мишина показала злость

полякова

«Делают дороги?» Растрепанная Полякова из поезда поддела Зеленского

Маша Борисова

Отец троих детей: в сети показали фото вероятного убийцы 7-летней Маши Борисовой

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер