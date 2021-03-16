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Шоу-бизнес

«Дралась с Викой»: Слава Каминская раскрыла правду о распаде «НеАнгелов»

12:59 16 марта 2021
Слава Каминская

Певица Слава Каминская, участница распавшегося дуэта «НеАнгелы», раскрыла правду о развале коллектива. В интервью радио «Люкс ФМ» в YouTube артистка призналась, что точку в существовании коллектива поставила не она. Хотя давно мечтала о сольной карьере.

Слава рассказала, что после 15 лет тесной работы не может назвать Викторию Смеюху своей подругой. У них сложились довольно напряженные отношения. Доходило даже до драк.

«Когда была беременна Леонардом, дралась с Викой», — добавила Слава.

«Вопрос о распаде группы, это не ко мне. Ну, прошло 15 лет, мы повзрослел, кто-то помудрел… Я могу назвать Вику своей коллегой, человеком, который провел со мной 15 лет. А подруг у меня нет. Ладно, вру. У меня их несколько», — призналась Слава.

Каминская также призналась, что будет выступать под своим именем и уже подготовила первую сольную песню. Она называется 911. Слава считает, что в украинском шоу-бизнесе у нее нет конкурентов.

«У меня отдельная ниша. Я рыжая. Если что, я не крашу волосы. Должно же хоть что-то у меня быть натуральным», — подчеркнула Каминская.

Ранее продюсер Юрий Никитин рассказал, почему развалил группу «НеАнгелы».

Фото Instagram.com/babaslavka

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