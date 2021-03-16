Перевод мата в «Холостяке» на украинский язык сочли отдельным видом искусства

Новый, 11-й сезон «Холостяка» вызвал бурную реакцию у поклонников, не в последнюю очередь она была вызвана и переводом на украинский язык матерных слов участниц шоу.

Так, под видео с первым выпуском шоу интернет-пользователи оставили немало комментариев, посвященных «Холостяку».

Одна из комментаторов назвала перевод обсценной лексики «отдельным видом искусства». Кстати, одна из фраз, сказанная участницей шоу, звучала как «сто чортів в печінку».

Напомним, что «холостяк» Михаил Заливако сначала огорчил участниц шоу тем, что разделил их и поселил в разных домах — 15 девушек у леса и еще 14 у озера. А потом шоу покинули сразу девять участниц.

А многие поклонники шоу были разочарованы очередным сезоном. Одни вспоминали первого «Холостяка» с «разными и красивыми девушками», другим не понравились «силиконовые» участницы.

Фото из Instagram проектов «Холостяк» и «Холостячка».

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