«Ты научил быть смелой»: Тарабарова трогательно поздравила отца

Певица Светлана Тарабарова, которая в 2020 году родила девочку Марию, поздравила своего отца с днем рождения. Она опубликовала пост в своем Instagram.

«Ты научил меня своим примером быть смелой, быть собой и никогда не сдаваться. Ты научил меня своим примером любить своих детей, свою семью и ради них быть готовым на все. Я люблю тебя, папа. Мы любим тебя всей нашей огромной семьей», — написала Светлана Тарабарова и опубликовала серию семейных фото.

Как сообщалось ранее, Светлана Тарабарова заявила, что от ее имени действуют мошенники — присылают сообщение и просят перейти по указанной ссылке. Злоумышленники хотят украсть аккаунт либо деньги.

Фото из Instagram Светланы Тарабаровой

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