27.58 / 27.76 32.79 / 33.14
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Ты научил быть смелой»: Тарабарова трогательно поздравила отца

16:30 16 марта 2021
Светлана Тарабарова

Певица Светлана Тарабарова, которая в 2020 году родила девочку Марию, поздравила своего отца с днем рождения. Она опубликовала пост в своем Instagram.

«Ты научил меня своим примером быть смелой, быть собой и никогда не сдаваться. Ты научил меня своим примером любить своих детей, свою семью и ради них быть готовым на все. Я люблю тебя, папа. Мы любим тебя всей нашей огромной семьей», — написала Светлана Тарабарова и опубликовала серию семейных фото.

Как сообщалось ранее, Светлана Тарабарова заявила, что от ее имени действуют мошенники — присылают сообщение и просят перейти по указанной ссылке. Злоумышленники хотят украсть аккаунт либо деньги.

Фото из Instagram Светланы Тарабаровой

39

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
полякова

«Делают дороги?» Растрепанная Полякова из поезда поддела Зеленского

Мария Рак и Любовь Дробина

«Спасибо, а не ладно!» Тину Кароль разозлила истерика участницы «Голоса»

Сергей Гайдук

Вице-адмирал Гайдук: «Преподаватель Академии Генштаба в 2008-м сказал: «Украине нужна маленькая война. Чтобы понять, кто мы такие»

Грег и Амбер Чапкис с детьми

«Я плакала всю дорогу»: внука Чапкиса пришлось класть на операцию

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер