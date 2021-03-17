Разведенная Могилевская забралась в ванну в ожидании любимого

Украинская певица Наталья Могилевская продолжает публиковать в соцсети фото интимного характера. Артистка разместила в Instagram свой снимок, на котором она в ванной.

«А как вы планируете встретить любимого человека сегодня вечером?», — подпись под фото.

В сети засыпали певицу комплиментами.

Как известно, Наталья Могилевская дважды была замужем. Брак с первым мужем бизнесменом Дмитрием Чалым продлился около года. Со вторым мужем, бизнесменом Егором Долининым Могилевская прожила пять лет.

В настоящее время певица интригует публику заявлениями о том, что снова влюблена и счастлива. Могилевскую заподозрили в романе с известным миллионером владельцем модных бутиков Олегом Рыжовым. На закрытии украинской Недели моды Могилевская и Рыжов вели себя как влюбленная пара, много смеялись, держались за руки и позировали фотографам.

Фото Instagram/nataliya_mogilevskaya

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