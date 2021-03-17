Мишина спровоцировала волну негодования по поводу «Холостяка»

Актриса Ксения Мишина решила прокомментировать шоу «Холостяк», которое сейчас идет в эфире украинского ТВ.

Мишину возмутило поведение девушек, которые борются за сердце Михаила Заливако.

«Как так можно? Почему некоторые девушки так себя ведут? Неуважительно к себе. Без ценности. Я как никто понимаю, в чем суть проекта, что есть конкуренция, но все же. А потом я поняла, что на самом деле меня так взбудоражило. Не то, как они относились к себе, не то, как жалостливо некоторые смотрели на Холостяка, а то, как они относились друг к другу. Там, за пределами глаз мужчины, открывались их истинные качества. Эти презрительные взгляды, осуждение, насмешки, грубость и хамство. Неприкрытое, грубое хамство в адрес других женщин. Мне это показалось очень трагичным. Было больно и стыдно», — пишет Мишина в соцсети

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Актриса призвала украинок быть добрее и красиво преподносить себя даже в условиях жесткой конкуренции.

Как и Мишина, многие поклонники шоу были разочарованы очередным сезоном. Одни вспоминали первого «Холостяка», в котором были очень красивые девушки, а не «силиконовые». Но больше всего зрители не хотят смотреть шоу из-за поведения участниц. Нынешний сезон «Холостяка» они противопоставляют «Холостячке» с Мишиной. В сети волна негодования по поводу нового сезона «Холостяка».

Напомним, Ксения Мишина снялась в новом сериале «Клятва врача» о работе бригады скорой помощи. Актриса рассказала, что ей пришлось быть разноплановой и демонстрировать целую бурю эмоций.

Фото Instagram/misha.k.ua

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