Бывший бейсболист Алекс Родригес умоляет Дженнифер Лопес сохранить их отношения. Как пишет издание ELLE, он срочно прилетел к возлюбленной из Майами в Доминиканскую Республику, где она сейчас снимается в новом фильме, и «надавал ей множество обещаний». Он сознает, что все висит на волоске, но не хочет расставаться с Джей Ло, убеждая ее, что их любовь еще можно спасти.

Сообщения в прессе о том, что пара расторгла помолвку после четырехлетнего романа, появились 14 марта. Отвечая на них, 51-летняя Дженнифер и 45-летний Алекс обнародовали заявление, в котором сообщили, что они все еще вместе, хотя и «работают над некоторыми проблемами».

Еще буквально накануне того, как появилась информация о разладе, актриса и певица была полна надежд на будущее и запланировала ряд примерок свадебного платья.

Расставание с Родригесом, которого заподозрили в измене, было бы сокрушительным ударом по обеим сторонам. Алекса и Дженнифер связывают общие бизнес-интересы, общее имущество, а их дети привязались друг к другу и считают себя одной семьей. Новость о потенциальном «разводе» стала настоящим ударом для дочерей Родригеса и двойняшек Лопес.

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Вы тупые»: Дженнифер Лопес ответила на сообщения о ее разрыве с женихом.



Фото Instagram

321

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter