27.61 / 27.79 32.85 / 33.21
Киев: +5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Девочки рулят»: Каменских сняла Никитюк и Астафьеву в своем дерзком клипе

12:22 18 марта 2021
Настя Каменских

Певица Настя Каменских/NK, которую ранее раскритиковали за «слишком молодежную» одежду, выпустила дерзкий клип на песню «Девочки рулят». В провокационном видео звезда сняла своих подружек — Лесю Никитюк, Дашу Астафьеву, Таню Парфильеву и Анну Андрийчук-Завгородюнюю (жену Позитива).

Настя называет эту работу манифестом всех отрывных девчонок. Это подтверждают героини своими яркими провокационными нарядами и взрывными танцами.

«Это тот красивый, увлекательный, сексуальный мир, в котором живет каждая из нас. Она находится в гармонии с собой и наслаждается каждым моментом. Пусть это видео перенесет вас в красивый девчачий мир, где живут сильные, дерзкие, уверенные в себе девушки, которые смело идут вперед, кайфуют от жизни и от себя самих!», — охарактеризовала клип Каменских.

Клип вызвал противоречивые отзывы в сети. Одни поклонники пришли в восторг от новой работы Каменских.

Другие называют песню провальной и раскритиковали героинь за слишком девчачьи образы.

Ранее Надя Дорофеева представила видео на очередную скандальную песню.

12

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
тина кароль

Тина Кароль обратилась к поклонникам с печальным известием

Ивангай

Испугался, сбежал в Киев: Ивангай раскрыл подробности романа с несовершеннолетней Марьяной Ро

Мишина

Мишина спровоцировала волну негодования по поводу «Холостяка»

Светлана Лобода

Одинокая Лобода с печальной ухмылкой показала шикарную спальню

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер