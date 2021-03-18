«Девочки рулят»: Каменских сняла Никитюк и Астафьеву в своем дерзком клипе

Певица Настя Каменских/NK, которую ранее раскритиковали за «слишком молодежную» одежду, выпустила дерзкий клип на песню «Девочки рулят». В провокационном видео звезда сняла своих подружек — Лесю Никитюк, Дашу Астафьеву, Таню Парфильеву и Анну Андрийчук-Завгородюнюю (жену Позитива).

Настя называет эту работу манифестом всех отрывных девчонок. Это подтверждают героини своими яркими провокационными нарядами и взрывными танцами.

«Это тот красивый, увлекательный, сексуальный мир, в котором живет каждая из нас. Она находится в гармонии с собой и наслаждается каждым моментом. Пусть это видео перенесет вас в красивый девчачий мир, где живут сильные, дерзкие, уверенные в себе девушки, которые смело идут вперед, кайфуют от жизни и от себя самих!», — охарактеризовала клип Каменских.

Клип вызвал противоречивые отзывы в сети. Одни поклонники пришли в восторг от новой работы Каменских.

Другие называют песню провальной и раскритиковали героинь за слишком девчачьи образы.

Ранее Надя Дорофеева представила видео на очередную скандальную песню.

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