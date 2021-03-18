27.60 / 27.79 32.84 / 33.19
Киев: +5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Ксения Собчак оконфузилась на корпоративе в костюме из скатерти

13:22 18 марта 2021
Ксения Собчак

Российская телеведущая Ксения Собчак, которой приписали встречу с «скопинским маньяком», оконфузилась с нарядом на корпоративе в Дубае. Она приехала вести мероприятие, где выступали Светлана Лобода, Би-2 и другие артисты, в золотистом брючном костюме. Каково же было удивление Ксении, когда она увидела скатерти на столах из такой же ткани. Но Собчак не стала печалиться по этому поводу, а с иронией обыграла конфуз и опубликовала видео в сети.

«Когда оделся вести мероприятие, а выглядишь как скатерть», — подписала видео Собчак.

Ранее Ани Лорак с новой прической сравнили с подопечной Монатика Лидой Ли.

172

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
тина кароль

Тина Кароль обратилась к поклонникам с печальным известием

Мишина

Мишина спровоцировала волну негодования по поводу «Холостяка»

Светлана Лобода

Одинокая Лобода с печальной ухмылкой показала шикарную спальню

карантин

«Почему остается работать транспорт?» Ткаченко поддел объявившего жесткий карантин Кличко

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер