Ксения Собчак оконфузилась на корпоративе в костюме из скатерти

Российская телеведущая Ксения Собчак, которой приписали встречу с «скопинским маньяком», оконфузилась с нарядом на корпоративе в Дубае. Она приехала вести мероприятие, где выступали Светлана Лобода, Би-2 и другие артисты, в золотистом брючном костюме. Каково же было удивление Ксении, когда она увидела скатерти на столах из такой же ткани. Но Собчак не стала печалиться по этому поводу, а с иронией обыграла конфуз и опубликовала видео в сети.

«Когда оделся вести мероприятие, а выглядишь как скатерть», — подписала видео Собчак.

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