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Шоу-бизнес

Андрей Данилко накинулся на переодевшегося в женщину ведущего

4:21 19 марта 2021
Андрей Данилко

Телеведущий Владимир Остапчук, одетый женщиной, показал, как на него с объятиями набросился шоумен Андрей Данилко.

«Твои спички, мои дрова! Я уже представляю себе следующий эфир», — написал в Instagram Остапчук, который ведет шоу «Маска», комментируя фото. В женском костюме Владимир очень похож на донну Розу из фильма «Здравствуйте, я ваша тетя», которую сыграл Александр Калягин.

Напомним, что в седьмом эфире ведущий Владимир Остапчук предстал перед зрителями в образе психопата Джокера.

Ранее Андрея Данилко, который стал детективом в шоу «Маска», впечатлила «пятая точка» его коллеги Оли Поляковой. Да так, что он не смог сдержать рук, «подержавшись» за певицу, на которой было надето яркое красное платье.

Фото Андрея Данилко из социальных сетей.

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